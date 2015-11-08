Корректировка дизайна.

Добрый день. Макету дизайна нужна корректировка. Нужен более удачный подбор цветовой гаммы, небольшая корректировка блоков «Прогнозы пользователей», корректировка «Чата» (должен быть уже, компактнее и передвинут левее), под «Новости спорта» добавление еще одного блока, точь-в-точь как «Новости спорта» (будет ниже, а левее от него «Чат»)От вас необходимы сроки и цена.До обеда понедельника выберу исполнителя.