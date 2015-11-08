Нарисовать и сверстать несколько страниц

Есть готовый шаблон на opencart, но работает не правильно. Нужно выявить и устранить ошибки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нарисовать и сверстать 2 очень простые страницы сайта, пользовательский интерфейс. Рассмотрю очень бюджетные варианты)
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