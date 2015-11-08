Доработка готового шаблона для Shop-Script 6

Необходимо доработать несколько страниц готового шаблона для Shop-Script 6 "Дизайн со вкусом 2.0" (http://v2.designsovkusom.ru/). Это страницы Категорий (главной категории и под категории) и Карточки товара.

Примеры во вложенном файле. Копировать полностью не нужно, необходимо существующий шаблон подогнать.

Примеры работ на Shop-Script 6 обязательно!