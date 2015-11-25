Дизайн Landing page - "Шугаринг"

$50
Дизайн сайтовЗавершен25 заявок402 просмотра
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ШУГАРИНГ сахарная депиляция 

шапка 

логотип 

контакты 

соц сети 

БЛОК 

1)больщая картника 2) слайдер 

заказать услугу форма (1 всплывающая или обычная) 

БЛОК счетчик 

АКЦИЯ на шугаринг 

БЛОК 

история шугаринга краткая + фото 

БЛОК ПОРТФОЛИО 

БЛОК ОТЗЫВЫ 

БЛОК КОНТАКТЫ 

ВСПЛЫВАЮЩИЕ ОКНО при уходе с сайта с акциями

8 лет назад
eugen_shmalko_de
Евгений 
34 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
DmitrijVysockih
Дмитрий 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$50
2 дня
Очень круто выполнил свою работу! Рекомендую.
Сотрудничество прошло хорошо. Четкое ТЗ, оплата без задержек. Рекомендую
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