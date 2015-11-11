Доработка дизайна главной страницы сайта

Добрый день. Нужен дизайн логотипа, концепция- дизайн социальной сети, адаптивная верстка. 15 кнопок и 18 иконок. Сеть политической направленности Украина. Главная страница с несколькими фото, входом и небольшим текстом И страница пользователя. Принцип работы любой сеть. Нужно сделать все страницы, ...
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Информация по сайту и требования к дизайну в вложении. По условиям оплаты, желательно, что бы цену указывали в российских рублях, оплата возможно наличными в случае, если вы из Санкт - Петербурга или электронными деньгами WebMoney.
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