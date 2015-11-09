Нужен дизайн лендинга

Дизайн сайтовЗакрыт44 заявки301 просмотр
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Доброго времени суток, необходим дизайнер который сможет создать дизайн сайта, примеры работ которые по душе скину. Все подробности в личку.

Дизайн лендинга
8 лет назад
sekonsalt
Алексей 
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
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