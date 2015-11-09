Нужен дизайн лендинга

Информация по сайту и требования к дизайну в вложении. По условиям оплаты, желательно, что бы цену указывали в российских рублях, оплата возможно наличными в случае, если вы из Санкт - Петербурга или электронными деньгами WebMoney.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток, необходим дизайнер который сможет создать дизайн сайта, примеры работ которые по душе скину. Все подробности в личку.
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