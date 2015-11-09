Дизайн сервиса для автомойки

Добрый день. Нужен дизайн логотипа, концепция- дизайн социальной сети, адаптивная верстка. 15 кнопок и 18 иконок. Сеть политической направленности Украина. Главная страница с несколькими фото, входом и небольшим текстом И страница пользователя. Принцип работы любой сеть. Нужно сделать все страницы, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать дизайн сайта по готовому функционалу
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт8 лет назад
Информация по сайту и требования к дизайну в вложении. По условиям оплаты, желательно, что бы цену указывали в российских рублях, оплата возможно наличными в случае, если вы из Санкт - Петербурга или электронными деньгами WebMoney.Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт8 лет назад
- Информационный сайт "общей массы", можно главной landing-page. - Задача привлечение клиента (частные лица, строительные организации, дилеры) - Понравился дизайн и оформление следующих сайтов: http://rehau-portal.ru/ , http://www.okna.ru/ , http://www.ecookna.ru/ , http://www.okna-lux-tver.ru/ - Сайт будет работать на WordPress (готовы обсудить верстку-разработку темы ...Завершен8 лет назад
- $200
Требуется разработать дизайн главной страницы и последующих. Компания оказывает телекоммуникационные услуги связи (интернет,телевидение) для физ. юр. лиц. Желательно приводить сначала примеры выполненных своих работ по нашей тематике.Закрыт8 лет назад
Сайт уже создан. Наполнен и действует. Не нужно ничего менять в структуре. Нужно подправить дизайн, или возможно обновить полностью дизайн. 1. Дизайн шапки. 2. Дизайн фона и листа. 3. Дизайн подвала. Дизайн + установка на сайт.Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $50
ШУГАРИНГ сахарная депиляция шапка логотип контакты соц сети БЛОК 1)больщая картника 2) слайдер заказать услугу форма (1 всплывающая или обычная) БЛОК счетчик АКЦИЯ на шугаринг БЛОК история шугаринга краткая + фото БЛОК ПОРТФОЛИО БЛОК ОТЗЫВЫ БЛОК КОНТАКТЫ ВСПЛЫВАЮЩИЕ ОКНО при уходе с сайта с акциямиЗавершен8 лет назад
- $50
Доброго дня Необходимо в сжатые сроки нарисовать дизайн сайта. Тематика - воздушные шары, оформление шарами 4 страницы : главная, портфолио, о нас, контактыЗавершен8 лет назад
- $600
Внимание! Данный проект только для дизайнеров, у кого есть время и умение быстро и креативно воплощать идеи! Требуется разработка дизайна для сайта спортивного соревнования. Обязательно умение делать обалденные коллажи, накладывать эффекты, тени. За более подробным ТЗ обращаться ...Завершен8 лет назад
- $10
сделать подобный одностраничный сайт http://sjcam-sell.ru/Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт8 лет назад
- $100
Необходимо доработать несколько страниц готового шаблона для Shop-Script 6 "Дизайн со вкусом 2.0" (http://v2.designsovkusom.ru/). Это страницы Категорий (главной категории и под категории) и Карточки товара. Примеры во вложенном файле. Копировать полностью не нужно, необходимо существующий шаблон подогнать. Примеры работ ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт8 лет назад