Дизайн сервиса для автомойки

Алексей сделал все великолепно! Также предложил реализацию интерфейса, а не просто сделал дизайн. Работу завершил в срок и без каких либо задержек,всегда на связи, отвечает очень быстро. Мои самые высокие рекомендации! p.s. В следующий раз обязательно обратимся только к нему.