Дорисовать в LP пару новых блоков

Есть лендинг. В нем нужно в существующей стилистике нарисовать:

1. Первый экран новый

2. Плюс 2 новых несложных блока

Есть прототип всего что надо нарисовать. Кандидатам пришлю все ссылки и ТЗ. Задачу нужно выполнить - взяться сегодня и завтра сдать. Срок критичен, работы немного. Пишите цену.