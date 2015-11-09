Нужен Лендинг

Дизайн сайтовЗакрыт36 заявок231 просмотр
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Необходимо создать Лендинг.

тема: биржа электронных валют

цель: максимально просто донести информацию с помощью текста, схем и видео и получить реферала )

Вот собственно ссылка и тема https://money-center.cc/?r=MC051964147

Жду ваших предложений с ценами и сроками.

8 лет назад
SerGunZz
Сергей 
41 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
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