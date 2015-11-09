Внести изменение в верхней части страницы сайта

Необходимо добавить в верхней части главной страницы сайта информацию. Но она должна гармонично вписаться и быть привлекательной (то есть это не просто взять шрифт и написать). Все детали опишу.

От вас требуется макет в PSD, верстать на сайте мы будем сами.

Оплата по завершении на wmr.