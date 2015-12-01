Необходимо нарисовать дизайн сайта (главная страница, рубрика и карточка товара) по продаже мебели на заказ (а также кухонь, шкафов купе и т.п.) в формате PSD.

Файл с прототипированием внешнего вида во вложении.

Пожелания по внешнему виду:

1. Сайт в светлых тонах

2. Тематическая шапка (т.е. даже без текста, нужно чтобы было понятно о чем сайт)

Все макеты дизайна (в .PSD) после сдачи работы необходимо будет мне прислать.