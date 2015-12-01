Дизайн сайта

Дизайн сайтовЗавершен51 заявка313 просмотров
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Необходимо нарисовать дизайн сайта (главная страница, рубрика и карточка товара) по продаже мебели на заказ (а также кухонь, шкафов купе и т.п.) в формате PSD.

Файл с прототипированием внешнего вида во вложении.

Пожелания по внешнему виду:

1. Сайт в светлых тонах

2. Тематическая шапка (т.е. даже без текста, нужно чтобы было понятно о чем сайт)

Все макеты дизайна (в .PSD) после сдачи работы необходимо будет мне прислать.

Дизайн сайта
8 лет назад
okludator
Максим 
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
27 отзывов
Выбранный исполнитель
crus94
29 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$110
5 дней
Грамотно выполнил весь заказ, доработал все правки, работает быстро и делает все понятно. Рекомендую!
Конкретное ТЗ, оперативное принятие работы, своевременная оплата. Рекомендую
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