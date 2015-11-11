Нужно сделать "зимний" дизайн главной магазина, шапка и футер

Есть лендинг. В нем нужно в существующей стилистике нарисовать: 1. Первый экран новый 2. Плюс 2 новых несложных блока Есть прототип всего что надо нарисовать. Кандидатам пришлю все ссылки и ТЗ. Задачу нужно выполнить - взяться сегодня и ...