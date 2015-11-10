Дизайн внутренних страниц

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Разработана главная страница Интернет-Магазина, теперь необходимо создать внутренние.

В 1ом прикрепленном файле структура страниц, менюшка грубо говоря.

Все услуги - это одна типовая посадочная страница, ее прототип попробовал осилить заказчик, но вышла "портянка" (длинная посадочная), так что его в макет и не прикрепляю.

Далее идут, как Вы видите, стандартные внутренние страницы интернет-магазина

Во 2ом файле прикрепляю главную, ее psd-макет у меня.

8 лет назад
dreamStudio
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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