Дизайн внутренних страниц

Разработана главная страница Интернет-Магазина, теперь необходимо создать внутренние.

В 1ом прикрепленном файле структура страниц, менюшка грубо говоря.

Все услуги - это одна типовая посадочная страница, ее прототип попробовал осилить заказчик, но вышла "портянка" (длинная посадочная), так что его в макет и не прикрепляю.

Далее идут, как Вы видите, стандартные внутренние страницы интернет-магазина

Во 2ом файле прикрепляю главную, ее psd-макет у меня.