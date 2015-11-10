Дизайн на приложение

$500
Дизайн сайтовЗакрыт17 заявок259 просмотров
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Доброго дня, желательно нужен Дизайнер с Киева ( для живой встречи )

нам нужно нарисовать качественный ,индивидуальный дизайн приложение для IOS и андроид

обязателен опыт в данном направление , для связи оставляйте скайп

структура приложений и образцы печатного дизайна  есть.

Предоплата возможно только при живом общение, если исполнитель будет удаленный, оплата по факту.

Бюджет и сроки обсуждаем с исполнителем 

8 лет назад
Bessonovrv
Роман 
36 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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