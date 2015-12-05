Создание дизайна для государственного кинотеатра

Требуется дизайнер для создания новогодней Landing Page. Пишите, все детали и ТЗ отправлю в личку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет!
Перед нами стоит задача создания дизайна сайта длягосударственного кинотеатра.
Прототип доступен по ссылке http://dev.illiren.ru/nkvp-v1/#p=home.
Страницы для дизайна:
1. Главная. http://dev.illiren.ru/nkvp-v1/#p=home
2. Афиша. http://dev.illiren.ru/nkvp-v1/#p=afisha
3. Киноклубы. http://dev.illiren.ru/nkvp-v1/#p=kinoclubi
4. Фильмотека. http://dev.illiren.ru/nkvp-v1/#p=filmoteka
5. Актуальные фильмы. http://dev.illiren.ru/nkvp-v1/#p=aktualnie
6. Архив фильмов. http://dev.illiren.ru/nkvp-v1/#p=arhiv
7. Руководство. http://dev.illiren.ru/nkvp-v1/#p=rukovodstvo
8. Страница директора. http://dev.illiren.ru/nkvp-v1/#p=direktor
9. Документы. http://dev.illiren.ru/nkvp-v1/#p=dokumenti
10. Вакансии. http://dev.illiren.ru/nkvp-v1/#p=vakansii
11. Контакты. http://dev.illiren.ru/nkvp-v1/#p=kontakti
12. Блог Аркадия Кауцы. http://dev.illiren.ru/nkvp-v1/#p=blog-ar-kau
13. Вопрос — ответ. http://dev.illiren.ru/nkvp-v1/#p=vopros-otvet
14. Страница фильма (Бриллиантовая рука). http://dev.illiren.ru/nkvp-v1/#p=film
15. Опрос. http://dev.illiren.ru/nkvp-v1/#p=opros
16. Новость. http://dev.illiren.ru/nkvp-v1/#p=novost-1
Также нужны пиктограммы:
1. Для услуги Кинопрокат.
2. Для услуги Фильмопроизводство.
3. Для услуги Аренда кинозала.
4. Для услуги Оцифровка видео.
5. Для категорий раздела Афиша. Существующиекатегории можно посмотреть по ссылке http://cinema.kino-nso.ru/%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%80/
Есть логотип в хорошем качестве.
Необходимо использовать красный, черный, серый, белый цветы.Пример понравившегося сайта http://peterburg2.ru/.
Кого заинтересовало озвучьте сроки и стоимость работ врублях.
Наличие выполненных работ будет преимуществом, особенно вподобной тематике.
P. S. Отвечать на сообщения вличку смогу по вечерам.
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