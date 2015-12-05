Создание дизайна для государственного кинотеатра

Дизайн сайтовЗавершен43 заявки413 просмотров
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Всем привет!

Перед нами стоит задача создания дизайна сайта длягосударственного кинотеатра.

Прототип доступен по ссылке http://dev.illiren.ru/nkvp-v1/#p=home.

 

Страницы для дизайна:

1.      Главная. http://dev.illiren.ru/nkvp-v1/#p=home

2.      Афиша. http://dev.illiren.ru/nkvp-v1/#p=afisha

3.      Киноклубы. http://dev.illiren.ru/nkvp-v1/#p=kinoclubi

4.      Фильмотека. http://dev.illiren.ru/nkvp-v1/#p=filmoteka

5.      Актуальные фильмы. http://dev.illiren.ru/nkvp-v1/#p=aktualnie

6.      Архив фильмов. http://dev.illiren.ru/nkvp-v1/#p=arhiv

7.      Руководство. http://dev.illiren.ru/nkvp-v1/#p=rukovodstvo

8.      Страница директора. http://dev.illiren.ru/nkvp-v1/#p=direktor

9.      Документы. http://dev.illiren.ru/nkvp-v1/#p=dokumenti

10.  Вакансии. http://dev.illiren.ru/nkvp-v1/#p=vakansii

11.  Контакты. http://dev.illiren.ru/nkvp-v1/#p=kontakti

12.  Блог Аркадия Кауцы. http://dev.illiren.ru/nkvp-v1/#p=blog-ar-kau

13.  Вопрос — ответ. http://dev.illiren.ru/nkvp-v1/#p=vopros-otvet

14.  Страница фильма (Бриллиантовая рука). http://dev.illiren.ru/nkvp-v1/#p=film

15.  Опрос. http://dev.illiren.ru/nkvp-v1/#p=opros

16.  Новость. http://dev.illiren.ru/nkvp-v1/#p=novost-1

Также нужны пиктограммы:

1.      Для услуги Кинопрокат.

2.      Для услуги Фильмопроизводство.

3.      Для услуги Аренда кинозала.

4.      Для услуги Оцифровка видео.

5.      Для категорий раздела Афиша. Существующиекатегории можно посмотреть по ссылке http://cinema.kino-nso.ru/%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%80/

 

Есть логотип в хорошем качестве.

Необходимо использовать красный, черный, серый, белый цветы.Пример понравившегося сайта http://peterburg2.ru/.

 

Кого заинтересовало озвучьте сроки и стоимость работ врублях.

Наличие выполненных работ будет преимуществом, особенно вподобной тематике.

P. S. Отвечать на сообщения вличку смогу по вечерам.

8 лет назад
Markusian
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Marinka_z
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$60
3 дня
Марина проявила себя как хороший специалист и приятный в общении собеседник. Качество работы соответствует портфолио. Марина соблюдает сроки и всегда на связи. Нормально воспринимает конструктивные предложения и комментарии по доработкам.
От сотрудничества с Александром остались только хорошие впечатления! Работать было легко и приятно. Понятное тз, хорошо подготовленный макет , что позволило спокойно работать без лишних вопросов . И главное - никаких задержек !
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