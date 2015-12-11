Дизайн( оформление) сайта

Добрый день. Нужно сделать "зимний" дизайн главной магазина, только шапка и футер + ресайз под телефон. Макет - по сущ. сайту. Бюджет 1000 рублей. Срок сегодня до 24 по мск.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим новый дизайн для сайта. В том числе фон, фотографии по тематике (кроме фото товаров), иконки и т.п.
Тематика сайта - СПЕЦОДЕЖДА ОПТОМ
Адрес сайта: old.kwintet-msk.ru
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