Требуется дизайн сайта + ретушь фото

Необходимо сделать дизайн сайта на подобие http://kontraktnye.ru/ или http://avtobolit54.ru/ , светлые тона, металлик, возможны оранжевые вставки.

1) В качестве фонового изображения, как на сайте "контрактные.рф", необходимо будет обработать и использовать наше фото, что-нибудь наподобие фото в приложении (фотографию можем сделать другую, если эту посчитаете неудачной, комментарии приветствуются);

2) Необходимо будет отрисовать три баннера меню, как на автоболит.ру (там их 4);

3) Необходимо будет использовать несколько иконок на главной, для использования в качестве посадочной страницы;

Остальные мелочи и наброски - исполнителю.

В последствии потребуется разработать дизайн под адаптивную версию.

От вас: Сроки, стоимость и комментарии по фото, в случае если они есть.