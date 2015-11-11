Ресайз дизайна под большой размер экран

Необходимо сделать 2 варианта редизайна странички http://kristalnaya.ru/kontakty/ Используются те же элементы (содержимое), которые уже есть на странице кроме блока с городами в нижнем правом углу. https://yadi.sk/i/3pw63Q6FkNZr2 Форму обратной связи можно использовать или не использоватьпо усмотрению исполнителя. Без цен ...