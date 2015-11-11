Ресайз дизайна под большой размер экран

Дизайн сайтовЗакрыт15 заявок216 просмотров
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есть дизайн приложения под iphone, нужно сделать ресайз под ipad

psd исходники выдам выбранному исполнителю.

всего 4 экрана. минимум графики.  один из экранов в приложении.

начать и закончить нужно сегодня.

8 лет назад
nevzorov
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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