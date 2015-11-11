Дизайнер для отрисовки макетов 10 страниц в PSD

$23
Дизайн сайтовЗакрыт7 заявок184 просмотра
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Ищу дизайнера на отрисовку макетов 10 страниц в psd. Оплата 1500 рублей.

Нужно отрисовать баннерные шапки 5 штук, бекграунд (просто цвет), 3 кнопки и рамки, обрамляющие текст.

Подробное ТЗ есть, и всё расскажу.

Срок работы 3 дня.

8 лет назад
Australia_web
Александра 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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