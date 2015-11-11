Нужен дизайнер для редизайна сайта

Дизайн сайтовЗакрыт23 заявки182 просмотра
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есть задачка:

Редизайн сайта Евроинструмент.рф

конкретного ТЗ пока нет но я хотел бы узнать примерные сроки и стоимость такой работы

Так же будет хорошо если вы скинете ссылки на примеры других свои проектов со сроками и ценой так как возможно сотрудничество по другим проектам в будущем!

8 лет назад
watts220
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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