Срочно к утру сделать PSD главной стр

$15
Дизайн сайтовЗавершен3 заявки201 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть макет главной, который утвержден, нужно сделать его в PSD + поменять иконки на более стильные. Оч срочно, если я уйду спать, можете приступать я утром оплачу, только плиз будьте по мск в 7 утра максимум, после я уеду и с тел не посмотрю толком, или же тогда присылайте вместе с кошельком, я оплачу. Бюджет 1000 р.  он ограничен в виду того , что прошлый фриалнсер бросил работу на полпути.. 

8 лет назад
trend
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
82 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
design-o0
Владимир 
35 летТаиланд
13 лет в сервисе
Был
8 часов назад
8 лет назад
$15
1 день
Все быстро, качественно и в срок.
Спасибо за проект, четкое задание, быстаря оплата!
  • Похожие заказы

  • Тема для OpenCart по PSD

    - Необходимо сверстать и написать тему-шаблон для CMS сайта на программном продукте OpenCart - имеются PSD - основой обязательно необходимо взять шаблон поумолчанию(default) дабы доп. модули к CMS оставались работоспособными

    OpenCart
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн пары новых блоков в LP

    $20

    Есть лендинг. На нем нужно нарисовать пару новых блоков. Есть прототип того, что надо нарисовать. Срок - сегодня. Соискателям отправлю все необходимые ссылки и ТЗ.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нужно нарисовать дизайн для Landingpage Церковная Страничка

    $70

    Церковная Страничка информациионная с paypal buttonom (пожертвования) Необходимо выполнить верстку в Фотошопе 1-2 страницы (Landingpage) и дорабатывать в дальнейшем после оценки только: Валидная, responsive, adaptive! Надо 3 Layouta для Компьютера, Планшета, Смартфона. Только прямые исполнители! Основное требование к ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайнер для отрисовки макетов 10 страниц в PSD

    $23

    Ищу дизайнера на отрисовку макетов 10 страниц в psd. Оплата 1500 рублей. Нужно отрисовать баннерные шапки 5 штук, бекграунд (просто цвет), 3 кнопки и рамки, обрамляющие текст. Подробное ТЗ есть, и всё расскажу. Срок работы ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создать посадочную страницу (дизайн или дизайн с версткой)

    Требуется создать посадочную страницу с наполнением/текстом для сайта онлайн языковой школы. Рассматриваем варианты 1) отдельно дизайн страницы с текстом или 2) страница под ключ, включая верстку. В предложении, пожалуйста, указывайте расценки и сроки реализации. Спасибо!

    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужно сделать красивый и качественный дизайн сайтов psd

    Приветствую коллеги! Нужно нарисовать красивый дизайн главной страницы для сайтов [url=http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fvdm-grup.ru%2F]http://vdm-grup.ru/[/url] и [url=http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Frosstok.ru%2F]http://rosstok.ru/[/url] в ответы пишите цены и сроки

    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужен дизайнер для редизайна сайта

    есть задачка: Редизайн сайта Евроинструмент.рф конкретного ТЗ пока нет но я хотел бы узнать примерные сроки и стоимость такой работы Так же будет хорошо если вы скинете ссылки на примеры других свои проектов со сроками и ценой так ...

    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    8 лет назад