Доработать новое меню на сайт

Алексей профессионал своего дела, очень рад, что выбрал исполнителем проекта именно его. Работали по изменению/доработке сайта. Все было сделано очень качественно, быстро, аккуратно по мере исполнения всегда получали профессиональные советы по улучшению тех или иных блоков на сайте! Все мелкие замечания всегда исправлялись "на лету", также по окончанию работы Алексей подготовил подробную инструкцию по работе с сайтом, после внедрения всех доработок. Огромное спасибо за качественно выполненную работу! Рекомендую Алексея, тем, кто хочет получить серьёзный подход к работе и профессиональное исполнение.