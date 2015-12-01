Доработать новое меню на сайт

Дизайн сайтовЗавершен3 заявки220 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо новое навигационное меню, переделать главную, несколько страниц, добавить несколько блоков наши преимущества, форма обратной связи и блок перелинковки. Так же перенести старые страницы на новые адреса и прописать редиректы.

Сайт fly cargo.ru

8 лет назад
Kro
33 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
qwetexac
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$80
4 дня
Алексей профессионал своего дела, очень рад, что выбрал исполнителем проекта именно его. Работали по изменению/доработке сайта. Все было сделано очень качественно, быстро, аккуратно по мере исполнения всегда получали профессиональные советы по улучшению тех или иных блоков на сайте! Все мелкие замечания всегда исправлялись "на лету", также по окончанию работы Алексей подготовил подробную инструкцию по работе с сайтом, после внедрения всех доработок. Огромное спасибо за качественно выполненную работу! Рекомендую Алексея, тем, кто хочет получить серьёзный подход к работе и профессиональное исполнение.
Работали вместе над несколькими заказами. Заказчик оказался приятным человеком, четко ставил задачу и не обижал по деньгам :) советую
  • Похожие заказы

  • Тема для OpenCart по PSD

    - Необходимо сверстать и написать тему-шаблон для CMS сайта на программном продукте OpenCart - имеются PSD - основой обязательно необходимо взять шаблон поумолчанию(default) дабы доп. модули к CMS оставались работоспособными

    OpenCart
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн пары новых блоков в LP

    $20

    Есть лендинг. На нем нужно нарисовать пару новых блоков. Есть прототип того, что надо нарисовать. Срок - сегодня. Соискателям отправлю все необходимые ссылки и ТЗ.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нужно нарисовать дизайн для Landingpage Церковная Страничка

    $70

    Церковная Страничка информациионная с paypal buttonom (пожертвования) Необходимо выполнить верстку в Фотошопе 1-2 страницы (Landingpage) и дорабатывать в дальнейшем после оценки только: Валидная, responsive, adaptive! Надо 3 Layouta для Компьютера, Планшета, Смартфона. Только прямые исполнители! Основное требование к ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Срочно к утру сделать PSD главной стр

    $15

    Есть макет главной, который утвержден, нужно сделать его в PSD + поменять иконки на более стильные. Оч срочно, если я уйду спать, можете приступать я утром оплачу, только плиз будьте по мск в 7 утра ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайнер для отрисовки макетов 10 страниц в PSD

    $23

    Ищу дизайнера на отрисовку макетов 10 страниц в psd. Оплата 1500 рублей. Нужно отрисовать баннерные шапки 5 штук, бекграунд (просто цвет), 3 кнопки и рамки, обрамляющие текст. Подробное ТЗ есть, и всё расскажу. Срок работы ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создать посадочную страницу (дизайн или дизайн с версткой)

    Требуется создать посадочную страницу с наполнением/текстом для сайта онлайн языковой школы. Рассматриваем варианты 1) отдельно дизайн страницы с текстом или 2) страница под ключ, включая верстку. В предложении, пожалуйста, указывайте расценки и сроки реализации. Спасибо!

    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужно сделать красивый и качественный дизайн сайтов psd

    Приветствую коллеги! Нужно нарисовать красивый дизайн главной страницы для сайтов [url=http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fvdm-grup.ru%2F]http://vdm-grup.ru/[/url] и [url=http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Frosstok.ru%2F]http://rosstok.ru/[/url] в ответы пишите цены и сроки

    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужен дизайнер для редизайна сайта

    есть задачка: Редизайн сайта Евроинструмент.рф конкретного ТЗ пока нет но я хотел бы узнать примерные сроки и стоимость такой работы Так же будет хорошо если вы скинете ссылки на примеры других свои проектов со сроками и ценой так ...

    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    8 лет назад