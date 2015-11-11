- Необходимо сверстать и написать тему-шаблон для CMS сайта на программном продукте OpenCart - имеются PSD - основой обязательно необходимо взять шаблон поумолчанию(default) дабы доп. модули к CMS оставались работоспособными
Дизайн главной страницы (системы отопления и водоснабжения)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать дизайн главной страницы сайта, посвященного услугам в области монтажа и обслуживания систем отопления и водоснабжения.
На выходе от вас исходник в psd.
Предоставлю:
- список нужных блоков и их примерное расположение
- сайт, который нравится по стилю
Сроки: до 2 дней
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