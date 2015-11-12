Разработка дизайна сайта + верстка шаблона

- Необходимо сверстать и написать тему-шаблон для CMS сайта на программном продукте OpenCart - имеются PSD - основой обязательно необходимо взять шаблон поумолчанию(default) дабы доп. модули к CMS оставались работоспособными
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайн + адаптивная верстка c использованием фреймворка Bootstrap
Финансовый сайт на английском языке
CMS на базе Drupal
Несколько однотипных страниц (index, contacts, about и т.п.) + клиентский раздел
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