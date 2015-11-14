Разработать дизайн роллапа (баннер паук)

$20
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка160 просмотров
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Требуется разработать дизайн паука.

Сайт linguachat.ru

Требуется сделать что-то креативное.

Конкретного ТЗ нет, только пожелания, озвучу исполнителю.

Оплата через Яндекс деньги или QIWI.

Сделать надо быстро, сегодня уже закончить.

8 лет назад
Coder777
33 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
nikoss
47 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$20
1 день
Сделал два варианта, один из них понравился. Были внесены коррективы согласно пожеланиям. В общем советую, дело свое знает!
Только одно удовольствие от работы с данным заказчиком! Конкретно поставленные задачи, пунктуальность в отношении оплаты. При случае, с удовольствием продолжу сотрудничество.
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