Нужен лендинг, срок 1-2 дня

$20
Дизайн сайтовЗакрыт12 заявок216 просмотров
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Требуется человек, который умеет делать лендинги быстро и хорошо, на производство лендинга. 

Бюджет 1300 рублей.

Если сработаемся, буду заказывать у вас и дальше - проектов пока достаточно.

8 лет назад
Australia_web
Александра 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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