Дизайн сайта и логотипа (ЧИТАЙТЕ текст объявления пожалуйста)

$265
Дизайн сайтовЗакрыт13 заявок411 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется опытный дизайнер способный реализовать многостраничный сайт компании. 

Сайт серьезный, многостраничный (включая главную, контакты и 404 порядка 9 разделов + конечно будут и подразделы). Дизайн создается под АДАПТИВНУЮ верстку (соответственно макеты нужны будут и под телефоны с планшетами). Очень важно, что бы исполнитель хорошо ориентировался в размерах и имел достаточный опыт в разработке подобных сайтов высокого уровня. Сайт реализуется с применением видеофонов и др. интересных эффектов. Умение их " запланировать" так же будет важным преимуществом для выбора. Ну и конечно же логотип. В портфеле потенциального исполнителя так же хотелось бы увидеть и качественные примеры реализованных лого. Просьба новичкам и тем, кто специализируется на лендингах- не беспокоить.

Откликайтесь пожалуйста только те, кого устраивают условия. Они следующие: 

-Пожалуйста, СРАЗУ прикрепляйте не ссылку на ваш портфель, а ссылки именно на работы подходящие по требованиям!

-Стоимость договора составляет 14.000 (сама сделка) + 3.000 (премия за качество и скорость. Т.е. принимаем без заморочек, видим уровень и старание исполнителя, укладываемся в сроки). 

-БЕЗ предоплаты! Работаем " по белому", заключаем договор, который является гарантией исполнения обязательств обеими сторонами. По этому преимущество будет за гражданами РФ. 

-Оплата производится в рублях РФ 

-Студии и агентства останутся без ответа.

Дизайн сайта
8 лет назад
StudioTMS
Дмитрий 
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
fylll
37 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$265
14 дней
Не думал писать, не люблю я гадости рассказывать про людей, но учитывая сколько проблем было из-за данного человека все же стоит рассказать свою историю. Обговорив сроки и стоимость работ (внимание, договорились на постоплату был) подписали договор и приступили к работе. Тех задание было более чем подробное. Как минимум там очень четко описывалась главная страница. Так вот- мы закончили на том, на чем и начали. Каждый день я был вынужден морально поддерживать исполнителя, мирится с его псахми и срывами по поводу того, что у него ничего не получается. "Держись, ты сможешь" говорил ему я. Собственно как вы понимаете это было зря и он просто сел на шею. Срок был привышен в 2 раза! По проекту пошли убытки! За ОГРОМНЫЙ срок он кое как допилил главную страницу сайта (ее все равно пришлось переделывать. По внутренним у него "не пошло"). Так он отказавшись в конце от продолжения работ осмелился еще и денег требовать что бы отдать то что получилось по главной странице за этот срок (понимая что деваться мне как заказчику некуда и я соглашусь). Я заплатил ему стиснув зубы и выслушивая, что для него это копейки мол за такое время, которое он потерял. Представьте- это он оказывается потерял, а не я)) Итог прост- с утроенными силами, абсолютно с нуля по сути пришлось делать сайт заново. И скажу я вам оно того стоило- сайт шикарен. Ну а мне эта история будет уроком. От таких исполнителей нужно отказываться как говориться "с ходу". Если сразу не пошло- значит и через пару недель все там же будет.
Ничего данный заказчик не потерял. За главную, внутреннюю и логотип в качестве извинения, я предложил заплатить всего 3 000, просто за то, что я работал. И это обсудили в skype, там же я извинился за то что не смогу доделать проект. Мне казалось что вопрос решен и что никаких обид нету, но оказалось показалось))
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