Изменения + оптимизация

Здравствуйте, Необходимо нарисовать дизайн одностраничника. Тематика " Бюро устных переводов" К заданию приложил примерный скетч с точной последовательностью блоков. Вам остается это все красиво и со вкусом упаковать в дизайн. Жду от Вас предложений по цветам и стилю, а ...