Сделать коллаж в PSD для веб-страницы

https://www.youtube.com/channel/UC1xvJv2Afc5LlRhigJexNRg/feed - сам канал. Нужно оформить шапку для канала. Сделать большую и маленькую картинку. Само название должно быть объемным (3Д). Цвета не агрессивные, спокойные. Тематика канала в его названии. Обо всем по маленьку, полезные советы, шокирующее видео.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется очень срочно сделать коллаж в PSD и сверстать его для html-страницы за сегодня. Частичные исходники есть.
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