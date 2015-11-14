Сделать шапку для канала ютуба!

https://www.youtube.com/channel/UC1xvJv2Afc5LlRhigJexNRg/feed - сам канал.

Нужно оформить шапку для канала. Сделать большую и маленькую картинку. Само название должно быть объемным (3Д).

Цвета не агрессивные, спокойные. Тематика канала в его названии. Обо всем по маленьку, полезные советы, шокирующее видео.