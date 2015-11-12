Требуется отрисовать дизайн кулинарного блога

Дизайн сайтовЗакрыт47 заявок273 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте, требуется дизайн кулинарного сайта (6 страниц).

Есть пример дизайна который нужно взять за основу (функциональные блоки и их расположение).

По стилистике так же следует опираться на пример. Дизайн должен быть светлым, легким, ненавязчивым.

От вас цена за главную и отдельно за внутренние. А так же сроки. 

Если есть примеры похожих работ - огромный плюс.

8 лет назад
JuliaShamray
Юлия 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Разработка дизайна сайта

    Необходимо разработать дизайн сайт. По прототипу. Корпоративный сайт с каталогом. Главная + 2 внутренних. Только прямые исполнители. Прямая оплата. СБР с прямой оплатой. Пожалуйста, пишите, цены. Спасибо!

    Дизайн сайтов42 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Изменения + оптимизация

    Внести изменения в шаблон сайта (добавить/изменить элементы). Оптимизировать сайт под: [url=https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/]https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/[/url] [url=https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/]https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/[/url]

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн landing page

    $100

    Здравствуйте, Необходимо нарисовать дизайн одностраничника. Тематика " Бюро устных переводов" К заданию приложил примерный скетч с точной последовательностью блоков.  Вам остается это все красиво и со вкусом упаковать в дизайн. Жду от Вас предложений по цветам и стилю, а ...

    Дизайн сайтов47 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн сайта и логотипа (ЧИТАЙТЕ текст объявления пожалуйста)

    $265

    Требуется опытный дизайнер способный реализовать многостраничный сайт компании.  Сайт серьезный, многостраничный (включая главную, контакты и 404 порядка 9 разделов + конечно будут и подразделы). Дизайн создается под АДАПТИВНУЮ верстку (соответственно макеты нужны будут и под телефоны ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужен лендинг, срок 1-2 дня

    $20

    Требуется человек, который умеет делать лендинги быстро и хорошо, на производство лендинга.  Бюджет 1300 рублей. Если сработаемся, буду заказывать у вас и дальше - проектов пока достаточно.

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработать дизайн роллапа (баннер паук)

    $20

    Требуется разработать дизайн паука. Сайт linguachat.ru Требуется сделать что-то креативное. Конкретного ТЗ нет, только пожелания, озвучу исполнителю. Оплата через Яндекс деньги или QIWI. Сделать надо быстро, сегодня уже закончить.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Шаблон для dle 10.6

    Нужен шаблон наподобие www.ukviz.ru header вместо поиска улицы нужно просто номер телефона и email  всплывающее меню обязательно Новости и объявления: Новости жкх, новости ук, доска объявлений,  показывает по категориям На главной странице без бокового меню боковое меню должен находится с лева

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработать новое меню на сайт

    Необходимо новое навигационное меню, переделать главную, несколько страниц, добавить несколько блоков наши преимущества, форма обратной связи и блок перелинковки. Так же перенести старые страницы на новые адреса и прописать редиректы. Сайт fly cargo.ru

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн главной страницы (системы отопления и водоснабжения)

    $80

    Нужно сделать дизайн главной страницы сайта, посвященного услугам в области монтажа и обслуживания систем отопления и водоснабжения.  На выходе от вас исходник в psd.  Предоставлю:  - список нужных блоков и их примерное расположение  - сайт, который нравится по стилю Сроки: ...

    Дизайн сайтов43 заявки
    Закрыт
    8 лет назад