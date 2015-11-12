Требуется отрисовать дизайн кулинарного блога

Здравствуйте, требуется дизайн кулинарного сайта (6 страниц).

Есть пример дизайна который нужно взять за основу (функциональные блоки и их расположение).

По стилистике так же следует опираться на пример. Дизайн должен быть светлым, легким, ненавязчивым.

От вас цена за главную и отдельно за внутренние. А так же сроки.

Если есть примеры похожих работ - огромный плюс.