Дизайн и верстка интернет-магазина детской одежды

Здравствуйте, требуется дизайн кулинарного сайта (6 страниц). Есть пример дизайна который нужно взять за основу (функциональные блоки и их расположение). По стилистике так же следует опираться на пример. Дизайн должен быть светлым, легким, ненавязчивым. От вас цена ...
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ТЗ вот такое http://projects.kttsoft.com/bubela_846/?Page=start_1
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