Дизайн 2-х внутренних страниц сайта

Дизайн сайтовЗавершен11 заявок209 просмотров
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Добрый день!

Требуется дизайн двух внутренних страниц сайта.

На картинках кратко обозначил, что нужно сделать.

Подробное ТЗ во вложении.

Исполнителю предоставлю PSD текущих страниц.

Пожалуйста, указывайте стоимость и сроки.

8 лет назад
V_ll
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
k2sper
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$20
3 дня
Получил отличный дизайн в соответствии с ТЗ. Сроки соблюдены. Результатом остался полностью доволен. Правки выполнены в максимально короткие сроки!
Отличный заказчик, чёткое ТЗ и быстрая оплата. Все время был на связи и рабочие моменты решались мгновенно.
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