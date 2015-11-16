Дизайн 2-х внутренних страниц сайта

Требуется очень срочно сделать коллаж в PSD и сверстать его для html-страницы за сегодня. Частичные исходники есть.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Требуется дизайн двух внутренних страниц сайта.
На картинках кратко обозначил, что нужно сделать.
Подробное ТЗ во вложении.
Исполнителю предоставлю PSD текущих страниц.
Пожалуйста, указывайте стоимость и сроки.
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