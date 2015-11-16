Дизайн 2-х внутренних страниц сайта

Здравствуйте, требуется дизайн кулинарного сайта (6 страниц). Есть пример дизайна который нужно взять за основу (функциональные блоки и их расположение). По стилистике так же следует опираться на пример. Дизайн должен быть светлым, легким, ненавязчивым. От вас цена ...