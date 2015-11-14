Улучшение дизайна для сайта

Здрасвтвуйте. Необходима работа дизайнера, корректировка того, что имеем. PSD макеты предоставлю после выбора исполнителя. Необходимы сроки/цена. 1) Необходимо более удачно подобрать цветовые гаммы, 2) Корректировка блоков «Прогнозы пользователей», корректировка «Чата» (должен быть узким, как тот блок «Топ Стабильных», ...
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Для сайта alimenti-inform.ru нужно провести модернизацию дизайна (шаблон останется прежним).
Сейчас на сайте используется стандартный минималистический шаблон.
Я его планирую оставить прежним, но нужно доработать ряд элементов (лого, сделать более интересным меню, а также оформление списков и заголовков в текстах, а также шрифты).
Также нужно дорисовать несколько кнопок (для шапки - Онлайн-консультация, Задать вопрос юристу - примерно как здесь http://alimenty-expert.ru/); а также элемент для сайдбара Горячая линия с номерами телефонов.
Цветовую гамму сайта оставить прежней.
Бюджет от $8 до $15
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