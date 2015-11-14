Улучшение дизайна для сайта

Для сайта alimenti-inform.ru нужно провести модернизацию дизайна (шаблон останется прежним).

Сейчас на сайте используется стандартный минималистический шаблон.

Я его планирую оставить прежним, но нужно доработать ряд элементов (лого, сделать более интересным меню, а также оформление списков и заголовков в текстах, а также шрифты).

Также нужно дорисовать несколько кнопок (для шапки - Онлайн-консультация, Задать вопрос юристу - примерно как здесь http://alimenty-expert.ru/); а также элемент для сайдбара Горячая линия с номерами телефонов.

Цветовую гамму сайта оставить прежней.

Бюджет от $8 до $15