Корректировка дизайна.

Требуется Web-design, UI/UX interfaces, mobile App design! От исполнителя требуется спроектировать сайт и мобильные приложения к нему, а так же отрисовать дизайн (ТЗ имеется). Не проходите мимо, если Вы умеете что-то одно. Желательно жителям РБ, а в частности ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здрасвтвуйте. Необходима работа дизайнера, корректировка того, что имеем.
PSD макеты предоставлю после выбора исполнителя.
Необходимы сроки/цена.
1) Необходимо более удачно подобрать цветовые гаммы,
2) Корректировка блоков «Прогнозы пользователей», корректировка «Чата» (должен быть узким, как тот блок «Топ Стабильных», что выше.., под блок «Новости спорта» добавить точь-в-точь блок под названием «Из блогов» (учитывая что чат сдвинуться и станет меньше, труда не составит).
В дизайне нравиться простота, компактность, незагроможденность и НЕ насыщенные тона.
Примеры сайтов, которые нравятся по цветовой гамме элементов и дизайна: apple.com, slon.ru, vc.ru, championat.comБыло бы идеально приступить сегодня - 13 ноября.
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