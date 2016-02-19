Корректировка дизайна.

Здрасвтвуйте. Необходима работа дизайнера, корректировка того, что имеем.

PSD макеты предоставлю после выбора исполнителя.

Необходимы сроки/цена.

1) Необходимо более удачно подобрать цветовые гаммы,

2) Корректировка блоков «Прогнозы пользователей», корректировка «Чата» (должен быть узким, как тот блок «Топ Стабильных», что выше.., под блок «Новости спорта» добавить точь-в-точь блок под названием «Из блогов» (учитывая что чат сдвинуться и станет меньше, труда не составит).

В дизайне нравиться простота, компактность, незагроможденность и НЕ насыщенные тона.

Примеры сайтов, которые нравятся по цветовой гамме элементов и дизайна: apple.com, slon.ru, vc.ru, championat.comБыло бы идеально приступить сегодня - 13 ноября.