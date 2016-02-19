Корректировка дизайна.

Дизайн сайтовЗавершен9 заявок299 просмотров
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Здрасвтвуйте. Необходима работа дизайнера, корректировка того, что имеем. 

PSD макеты предоставлю после выбора исполнителя.

Необходимы сроки/цена.

1) Необходимо более удачно подобрать цветовые гаммы,

2) Корректировка блоков «Прогнозы пользователей», корректировка «Чата» (должен быть узким, как тот блок «Топ Стабильных», что выше.., под блок «Новости спорта» добавить точь-в-точь блок под названием «Из блогов» (учитывая что чат сдвинуться и станет меньше, труда не составит).

В дизайне нравиться простота, компактность, незагроможденность и НЕ насыщенные тона.

Примеры сайтов, которые нравятся по цветовой гамме элементов и дизайна: apple.com, slon.ru, vc.ru, championat.comБыло бы идеально приступить сегодня - 13 ноября.

8 лет назад
solovev25
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
impossibleaz
Антон 
30 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$30
3 дня
Великолепный исполнитель. Всем рекомендую.
Сотрудничеством доволен. Все прошло хорошо. Рекомендую.
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