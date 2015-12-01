Дизайн сайта врача

$90
Дизайн сайтовЗавершен12 заявок1081 просмотр
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#1$90

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Дизайн сайта
8 лет назад
Bipelmen
Валерий 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 дней назад
Победитель конкурса
alittlecrazy666
Богдан 
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
#1
Всегда он-лайн , правки были сделаны в тот же день. Доволен и рекомендую к сотрудничеству!
Хороший компетентный заказчик. Постановка задачи четкая, указания по правкам так же. Оплата своевременная. Было приятно поработать, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Всем рекомендую.
Заявки фрилансеров
alittlecrazy666
Богдан 
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
#1
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