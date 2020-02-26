Отрисовать в векторе растровую картинку.

В процессе взаимоотношений с этим специалистом, впервые столкнулся с такой ситуацией: Лизавета взялась за выполнение заявки по описанному заданию. Начала выполнять. В процессе выяснения нюансов, поинтересовалась с какой целью я хочу получить то, что заказал. А узнав, объяснила мне, что она то может сделать требуемое, причём в наивысшем качестве, но я не смогу использовать это в дальнейшем в предполагаемом мною качестве. В итоге у меня просто не стало мотивации просить её выполнить для меня определённую работу. Я не получил тот продукт, что планировал получить, но финансово это никак не отразилось. Думаю, что в большинстве возможных случаев сотрудничества с другими фрилансерами, я бы получил свой заказ в идеальном качестве и в оговорённые сроки. Естественно, оплатил бы работу человека, но результатом его труда вряд ли смог бы воспользоваться. Такая вот история. Не получил, что ожидал, но получил новый для себя опыт, немного новых знаний и познакомился с человеком, обладающим редкими личностными качествами (не считая профессионализма довольно высокого уровня).