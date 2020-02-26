Отрисовать в векторе растровую картинку.

Иллюстрации и РисункиЗавершен10 заявок343 просмотра
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Нужно картинку растровую (1000Pix Х 1000Pix) перевести в вектор. При этом максимально улучшить качество изображения (фото с текстом и "иконками").

Спешки нет.

Сейчас надо одна картинка, но есть ещё несколько для прорисовки чуть позже.

4 года назад
Alex76
47 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
lisavetaromanova
25 летБеларусь
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
$2
1 день
В процессе взаимоотношений с этим специалистом, впервые столкнулся с такой ситуацией: Лизавета взялась за выполнение заявки по описанному заданию. Начала выполнять. В процессе выяснения нюансов, поинтересовалась с какой целью я хочу получить то, что заказал. А узнав, объяснила мне, что она то может сделать требуемое, причём в наивысшем качестве, но я не смогу использовать это в дальнейшем в предполагаемом мною качестве. В итоге у меня просто не стало мотивации просить её выполнить для меня определённую работу. Я не получил тот продукт, что планировал получить, но финансово это никак не отразилось. Думаю, что в большинстве возможных случаев сотрудничества с другими фрилансерами, я бы получил свой заказ в идеальном качестве и в оговорённые сроки. Естественно, оплатил бы работу человека, но результатом его труда вряд ли смог бы воспользоваться. Такая вот история. Не получил, что ожидал, но получил новый для себя опыт, немного новых знаний и познакомился с человеком, обладающим редкими личностными качествами (не считая профессионализма довольно высокого уровня).
Очень жаль, что не могу приложить скриншоты диалога. Заказчик не умеет формулировать мысли, не ориентируется на профессионализм заказчика. Гнет свою линию прикрываясь якобы знаниями. Заказ по факту был выполнен, но все время следовали правки, не оговоренные ранее. Я отправила готовый файл, объяснила, как его печатать, но отказалась вносить очередные правки, так как заказ растянулся на три дня из-за "уникального видения" заказчика. Цена вопроса в 2 доллара не стоит таких усилий. Оплаты не было.