Аватар для Телеграм канала

$50
Иллюстрации и РисункиЗакрыт29 заявок717 просмотров
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Хочу, чтобы аватарка была уникальной и привлекала новых людей на канал. Мне старая ава уже давно осточертела, а новую не знаю как сделать, вообще не шарю, но хочу чтобы она выглядела футуристично, а не абы как, лишь бы бабки срубить (так и я могу). Это может быть рисунок (если вы творческий человек и у вас это получается), идея для рисунка может быть частично взята с инета, рисунок должен быть оформлен грамотно в специальном приложении с применением различных эффектов и с нанесением дополнительных фильтров по необходимости. Время не имеет значения, главное чтобы было качественно. Пример того, как должен выглядеть рисунок представлен ниже.

4 года назад
guest_1582555985318
4 года в сервисе
Был
4 года назад