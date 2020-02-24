Аватар для Телеграм канала

Хочу, чтобы аватарка была уникальной и привлекала новых людей на канал. Мне старая ава уже давно осточертела, а новую не знаю как сделать, вообще не шарю, но хочу чтобы она выглядела футуристично, а не абы как, лишь бы бабки срубить (так и я могу). Это может быть рисунок (если вы творческий человек и у вас это получается), идея для рисунка может быть частично взята с инета, рисунок должен быть оформлен грамотно в специальном приложении с применением различных эффектов и с нанесением дополнительных фильтров по необходимости. Время не имеет значения, главное чтобы было качественно. Пример того, как должен выглядеть рисунок представлен ниже.