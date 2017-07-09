godyacki

Максим Октопасс godyacki

 
23 годаРоссия/Москва
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработка этикеток для линейки напитков домашнего изготовления

    Создание этикетки для линейки напитков 16-20 сортов.Настойки, наливки, ратафии, дистиляты. Домашнего производства. Этикетка должна иметь общую стилистику всей линейки и подчеркивать, что сделано женскими руками, но что бы не стыдно было поставить на мужской стол ) 1000 ...

    Иллюстрации и Рисунки16 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Написание путеводителя по городу

    Должен иметь следующие разделы: общую вводную информацию, иллюстрационную карту туристического кластера, фото и текстовые описания основных достопримечательностей, навигатор, самые интересные туристические маршруты, перечень полезных и важных контактов: гостиницы, хостелы, пункты питания и прочее. Объем до ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн каталога

    Создание концепции и дизайна по выбраному направлнию. Путиводитель по подмосковному городу. Выбираем. Дорабатываем. 96 страниц. Формат19*19 см фото прилагаю. В каком стиле хотим разместить текст и фотографии

    Дизайн продукции11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание путеводителя

    Требуется копирайтер для написание путеводителя по одному из городов Подмосковья. Примерные темы: описание города, достопримечательностей,  и тп Нам нужен уникальный, грамотный (как орфографически, так и стилистически!!!), внятный и интересный текст. Он не должен быть слишком сложным и ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад