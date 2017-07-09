Создание этикетки для линейки напитков 16-20 сортов.Настойки, наливки, ратафии, дистиляты. Домашнего производства. Этикетка должна иметь общую стилистику всей линейки и подчеркивать, что сделано женскими руками, но что бы не стыдно было поставить на мужской стол ) 1000 ...
- Иллюстрации и Рисунки16 заявокЗакрыт4 года назад
Разработка концепции по созданию серии Путеводителей, Карманных путеводителей, с наличием карт и схем, маршрутовДизайн продукции6 заявокЗакрыт6 лет назад
Должен иметь следующие разделы: общую вводную информацию, иллюстрационную карту туристического кластера, фото и текстовые описания основных достопримечательностей, навигатор, самые интересные туристические маршруты, перечень полезных и важных контактов: гостиницы, хостелы, пункты питания и прочее. Объем до ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт6 лет назад
Создание концепции и дизайна по выбраному направлнию. Путиводитель по подмосковному городу. Выбираем. Дорабатываем. 96 страниц. Формат19*19 см фото прилагаю. В каком стиле хотим разместить текст и фотографииДизайн продукции11 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется копирайтер для написание путеводителя по одному из городов Подмосковья. Примерные темы: описание города, достопримечательностей, и тп Нам нужен уникальный, грамотный (как орфографически, так и стилистически!!!), внятный и интересный текст. Он не должен быть слишком сложным и ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт6 лет назад