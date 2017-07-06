Создание путеводителя

Требуется копирайтер для написание путеводителя по одному из городов Подмосковья.

Примерные темы: описание города, достопримечательностей, и тп

Нам нужен уникальный, грамотный (как орфографически, так и стилистически!!!), внятный и интересный текст. Он не должен быть слишком сложным и слишком простым, но должен легко читаться.

Фомат А5 примерно страниц 100 (с фотографиями)

Примерный объем текста: 60 страниц.

Желательно прикрепить в ставках примеры из портфолио на аналогичную тематику (путешествия, туризм, страны).

После хороших результатов работы возможно дальнейшее длительное сотрудничество, так как планы большие

СРОКИ КОРОТКИЕ )).