Написать уникальную статью по сертфикации ISO

Необходимо 15 статей по 1500-2000 символов на тему "натяжные потолки" ТЗ с ключами и темами для каждой статьи отправлю исполнителю. Сроки и суммы указывайте в заявке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать уникальную статью для страницы http://sankt-peterburg.cert-russia.ru/iso-14001/
А именно - расширить текст, используя текущий контент из вышеуказанной страницы (он уникальный и уже в индексе), дополнить его новыми блоками и текстом, чтобы общий объем получился 4500-5000 символов без пробелов. Оплата производится за новый текст, т.е. итоговое кол-во символов б\п минус кол-во символов б\п имеющихся на даннойстранице.
Желательно, чтобы исполнитель разбирался в тематике сертификации ISO.
Работа не разовая. Аналогичные ТЗ имеются по другим страницам (сертификатам).
Общие требования к тексту:
1. Материал должен быть хорошего качества, и разбит на логические блоки, которые позволят читателю быстро оценить его содержание и прочитать (при необходимости) лишь интересующую его часть.
2. В тексте необходимо использовать (как минимум) 1 список перечисления.
3. Списки перечисления должны находиться на расстоянии от начала и конца текста минимум в 300 символов, расстояние между списками перечисления должно быть минимум 450 символов.
4. В тексте должны быть подзаголовки второго уровня, минимальный промежуток между подзаголовками 600 символов, максимальный 800 символов.
5. Ключевые фразы должны быть использованы ровно один раз в том виде, в котором они представлены ниже, словосочетания и словоформы из ключевых фраз могут быть использованы согласно ограничению на количество использованных слов.
6. Ключевые фразы должны быть равномерно распределены по тексту.
7. Текст БЕЗ ВОДЫ, уникальность текста должна быть не меньше 90 процентов, заспамленность не выше 40 процентов.
8. Текст должен быть написать без орфографических и пунктуационных ошибок.
Общий объем текста: 4500-5000 символов без пробелов.
Ключевые фразы:
• iso 14001 – 3 раза
• исо 14001 – 4 раза
• iso 14001:2015 – 5 раз
• iso 14001:2004 – 5 раз
• исо 14001-2007 – 2 раза
• исо 14001-2016 – 3 раза
• гост р исо 14001-2007 – 3 раза
• гост р исо 14001-2015 – 2 раза
• система экологического менеджмента – 2 раза
• система экологического менеджмента 14001 – 4 раза
• СЭМ 14001 – 2 раза
• Environmental Management Systems – 1 раз
• Санкт-Петербург – 2 раза
• Петербург – 2 раза
• получение – 2 раза
• заказать – 2 раза
• купить – 2 раза
• недорого – 2 раза
• цена – 2 раза
• стоимость – 2 раза
Структура текста: статью требуется разбить на логические блоки (по 600-800 символов, названия блоков можно менять по согласованию):
• 1) Система экологического менеджемента ISO 14001
• 2) Внедрение стандарта ISO 14001
• 3) Отличие СМК ISO 14001:2015 от предыдущей версии (ISO 14001:2004)
• 4) Сертификат ISO 14001 (ISO 14001:2016)
• 5) Кому необходим сертификат ISO 14001?
• 6) Как оформить сертификат ИСО 14001?
• 7) Стоимость сертификата ISO 14001:2015
• 8) Как получить сертификаты ГОСТ Р ИСО 14001-2016 в Санкт-Петербурге?
Вспомогательные слова, которые требуется использовать в тексте в свободной форме:
• стандарт
• сертификат
• требование
• международный
• сертификация
• применение
• руководство
• соответствие
• организация
• предприятие
• внедрение
• новый
• являться
• версия
• environmental
• Management
• Systems
• управление
• Питер
• получить
- Похожие заказы
- Копирайтинг32 заявкиЗакрыт6 лет назад
Статьи-копирайт по 2200-3000 знаков для сайтов - по одной на каждый сайт. Ниже указано: Название сайта | ссылка на сайт | ключевые слова статьи. • ТЕХНИКА ПОЛИРОВКИ Информационный медиа-портал - [url=http://tehnika-polirovki.ru]tehnika-polirovki.ru[/url] - техника полировки, полировка, оборудование, станки, ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Нужны копирайтеры для описания категорий, подкатегорий и карточек товаров на сайте. [b]Описание должно быть уникальным, интересным и качественным! Бред принимать не буду![/b] [b] Тематика: ламинат Tarkett[/b] Категория - 1, количество символов 3-3,5 тыс (Уникальность 90+%) Подкатегории - 12, количество ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт6 лет назад
- $3
Необходимо написать [b]SEO-текст[/b] для главной страницы в [url=https://allegator.com.ua]интернет-магазин автозапчастей[/url]. Длинна: [b]2000 символов[/b] Цена: [b]80 UAH [/b] Ключи вышлю в личку.Завершен6 лет назад
Добрый день. Нужно около 30 маленьких текстов (до 1000 знаков каждый) про автостекла для разных марок и моделей авто. Нужен копирайтер, которому интересна автотематика, потому что нужно будет искать довольно узкоспецифичную информацию - про особенности установки автостекол ...Завершен6 лет назад
- $12
Необходимо написать текст по тестовому ТЗ (тематика - фармакология)Завершен6 лет назад
Требуется копирайт по теме международные перевозки. Текст уникальный на 100%. Объем статьи 3-4 тыс символов. Оплата за 1000 символов 40 рублей. Тексты для людей. Нужно порядка 100 статей.Копирайтинг4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $3
Нужна статья для сайта zazerkalye_com 1 статья 2000 знаков. Высокая уникальность по Advego.Завершен6 лет назад
- $10
Нужно написать 10 текстов для страницы "политика конфиденциальности" для разных ресурсов. Требования: - грамотность; - деловой стиль изложения; - уникальность по адвего - от 95%. Наличие опыта - не обязательно, т.к. я все равно попрошу выполнить тестовое задание (оплачиваемое, но ...Завершен6 лет назад
Здравствуйте фрилансеры Тому, кто сможет КАЧЕСТВЕННО и оперативно написать СЕО статью 6к знаков на тему обучения английскому. Срок 12 часов, 500 рублей. Статья читается с интересом, присутствует юмор и она мотивирует. При заявке, пожалуйста, прилагайте примеры аналогичных работ. Иначе ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт6 лет назад