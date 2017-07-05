Написать уникальную статью по сертфикации ISO

Необходимо написать уникальную статью для страницы http://sankt-peterburg.cert-russia.ru/iso-14001/

А именно - расширить текст, используя текущий контент из вышеуказанной страницы (он уникальный и уже в индексе), дополнить его новыми блоками и текстом, чтобы общий объем получился 4500-5000 символов без пробелов. Оплата производится за новый текст, т.е. итоговое кол-во символов б\п минус кол-во символов б\п имеющихся на даннойстранице.

Желательно, чтобы исполнитель разбирался в тематике сертификации ISO.

Работа не разовая. Аналогичные ТЗ имеются по другим страницам (сертификатам).

Общие требования к тексту:

1. Материал должен быть хорошего качества, и разбит на логические блоки, которые позволят читателю быстро оценить его содержание и прочитать (при необходимости) лишь интересующую его часть.

2. В тексте необходимо использовать (как минимум) 1 список перечисления.

3. Списки перечисления должны находиться на расстоянии от начала и конца текста минимум в 300 символов, расстояние между списками перечисления должно быть минимум 450 символов.

4. В тексте должны быть подзаголовки второго уровня, минимальный промежуток между подзаголовками 600 символов, максимальный 800 символов.

5. Ключевые фразы должны быть использованы ровно один раз в том виде, в котором они представлены ниже, словосочетания и словоформы из ключевых фраз могут быть использованы согласно ограничению на количество использованных слов.

6. Ключевые фразы должны быть равномерно распределены по тексту.

7. Текст БЕЗ ВОДЫ, уникальность текста должна быть не меньше 90 процентов, заспамленность не выше 40 процентов.

8. Текст должен быть написать без орфографических и пунктуационных ошибок.

Общий объем текста: 4500-5000 символов без пробелов.

Ключевые фразы:

• iso 14001 – 3 раза

• исо 14001 – 4 раза

• iso 14001:2015 – 5 раз

• iso 14001:2004 – 5 раз

• исо 14001-2007 – 2 раза

• исо 14001-2016 – 3 раза

• гост р исо 14001-2007 – 3 раза

• гост р исо 14001-2015 – 2 раза

• система экологического менеджмента – 2 раза

• система экологического менеджмента 14001 – 4 раза

• СЭМ 14001 – 2 раза

• Environmental Management Systems – 1 раз

• Санкт-Петербург – 2 раза

• Петербург – 2 раза

• получение – 2 раза

• заказать – 2 раза

• купить – 2 раза

• недорого – 2 раза

• цена – 2 раза

• стоимость – 2 раза

Структура текста: статью требуется разбить на логические блоки (по 600-800 символов, названия блоков можно менять по согласованию):

• 1) Система экологического менеджемента ISO 14001

• 2) Внедрение стандарта ISO 14001

• 3) Отличие СМК ISO 14001:2015 от предыдущей версии (ISO 14001:2004)

• 4) Сертификат ISO 14001 (ISO 14001:2016)

• 5) Кому необходим сертификат ISO 14001?

• 6) Как оформить сертификат ИСО 14001?

• 7) Стоимость сертификата ISO 14001:2015

• 8) Как получить сертификаты ГОСТ Р ИСО 14001-2016 в Санкт-Петербурге?

Вспомогательные слова, которые требуется использовать в тексте в свободной форме:

• стандарт

• сертификат

• требование

• международный

• сертификация

• применение

• руководство

• соответствие

• организация

• предприятие

• внедрение

• новый

• являться

• версия

• environmental

• Management

• Systems

• управление

• Питер

• получить