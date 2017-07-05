Нужен копирайтеры для описания категории на сайте

КопирайтингЗакрыт7 заявок287 просмотров
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Добрый день. Нужны копирайтеры для описания категорий, подкатегорий и карточек товаров на сайте. Описание должно быть уникальным, интересным и качественным! Бред принимать не буду!

Тематика: ламинат Tarkett

Категория - 1, количество символов 3-3,5 тыс (Уникальность 90+%)

Подкатегории - 12, количество символов 2-3 тыс (Уникальность 90+%)

Товары - 80-85 позиции, количество символов до 500 символов на 1 товар. (Уникальность 80+%)

По срокам:

1) Категории-подкатегории  - в первую очередь, на написание 3-5 дней.

2) Карточки товаров - постепенно на протяжении 5-10 дней.

Цена: 15-16 грн за 1000 символов (Бюджет ограничен)

Оплата на карту ПриватБанк за каждую выполненную работу.

Исполнителей может быть несколько. 

Подробное ТЗ вышлю.

Жду ваших предложений.

Возможно дальнейшее сотрудничество. 

6 лет назад
Shapa14
Андрей 
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
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