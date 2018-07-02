Статья на тему "Бепантен при геморрое"

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Требуется написание инструкции к препарату с упором на мазь (гель, крем). Если лекарство производится также в других формах - их нужно упомянуть, но не расписывать подробно. Пишем большой блок статей про геморрой, поэтому текст должен быть ориентирован на лечение именно этого заболевания. Сам геморрой описывать не нужно, только действие лекарства при его лечении.
Главное требование - МАКСИМАЛЬНАЯ информативность текста и отсутствие воды.
План:
Состав и действие
Форма выпуска (включая таблетки, растворы или свечи, если есть, но их только упомянуть)
Показания
Курс лечения (упор на мази)
Противопоказания
Побочные эффекты
При беременности
Детям
Аналоги (по действующему веществу - перечислить, по принципу действия - расписать)
Требования к статье:
1. Перед основным текстом сделать вступительный абзац на 220-300 знаков. Вступление должно содержать все слова заголовка (в произвольном порядке), их можно склонять и разносить в пределах абзаца. Описывать причины и симптомы геморроя не нужно, только действие, которое оказывает препарат при этой болезни.
2. Текст должен соответствовать плану.
3. Статья пишется от третьего лица и не должна отражать отношения автора к вопросу. Местоимения "я", "мы", "нам", "вашим" и т.п. не использовать.
4. Четких ограничений по объему нет, главное - минимум воды. Должно быть емко и по существу. В среднем, такие статьи занимают 2,5-3,5 тыс. символов + аналоги (см. пункт 8).
5. Повторов в тексте быть не должно. Это относится к словам в пределах предложения/абзаца - вместо того, чтобы несколько раз написать "болезнь" или "противовоспалительный/снимает воспаление", ищем синонимы или убираем лишнее. Это же касается подачи одной и той же информации в разных частях статьи, например, перечень болезней нужно писать только в "Показания", а не дублировать его еще и в "Свойствах препарата".
6. Для написания статьи нужно открыть НЕСКОЛЬКО инструкций и переписать оттуда ПРАВДИВУЮ информацию. Выдумывать и сочинять ничего не нужно, писать о том, что обезболивающий препарат поможет навсегда забыть о геморрое - тем более.
7. Перечисления желательно подавать в виде списков (в Показаниях, Противопоказаниях и везде, где они органично смотрятся).
8. Пункт "Аналоги" делится на 2 части. 1) Аналоги по действующему веществу (с одинаковым составом) - их перечислить списком (с заглавной буквы, без кавычек, через "точку с запятой"). 2) Аналоги по принципу действия (с похожим воздействием на организм) - 3-4 препарата немного расписать: действующее вещество, свойства или при каких болезнях используют (1-2 предложения), форма выпуска, правила приема, побочные эффекты и противопоказания. Описание занимает около 500-700 знаков, после утверждения статьи приведу пример.
9. Уникальность - от 80% по Etxt.
10. При возникновении вопросов пишите мне в личку.
Оплата первой статьи - 40 рублей за 1000 символов без пробелов, второй и последующих - 45 рублей.
Ищу авторов для постоянного сотрудничества.
Прошу выполнить тестовое задание - написать вступительный абзац к этой статье (Бепантен при геморрое) на 220-300 знаков. Тестовое задание можете присылать в заявке или в личку. Если получите в работу эту статью - будет оплачено. Основное требование - пишем про препараты, поэтому упор на их действие, а не на заболевание. Сам геморрой описывать не нужно!
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