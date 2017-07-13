СЕО копирайтинг на строительную тематику (5 статей)

Умею говорить, но не умею писать. Мне нужен копирайтер, который сможет написать яркую статью на основе беседы со мной, прочувствовав тематику.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Общие требования
Копирайт / Сео
Сроки: 1 день на статью
Требуется всего 5 статей строительной тематики (ЖБИ)
Объём текста: 2500 символов.
• Заголовок текста должен содержать ключевую фразу.
• Первое слово первого абзаца должно начинаться с ключевого слова.
• Две и более ключевых фраз не должны идти друг за другом
• Ключевые слова выделяются жирным.
• Текст должен быть кратким и понятным. Текст имеет коммерческий
посылом, с призывом купить товар/услугу у данной компании. Не нужно
описывать историю его создания или полное, научное описании из
Википедии. Так же не стоит перечислять все организации торгующих ими.
• Используйте понятную структуру с разбивками на подзаголовки.
Пример:
Краткое описание
Преимущества товара
Характеристики товара
Области применения товар
Рекомендации на что обратить внимание при покупке
• Текст должен быть уникальным, грамотным. Проверка http://text.ru/ не менее 95%
• К тексту так же должны быть грамотно составлены title и description
• Заспамленность: 40-59%. Вода до 15%. Проверка: http://text.ru/seo/
Техническое задание и темы (ключевые слова) будут предоставлены потенциальному исполнителю.
Оплата: 100 рублей - 1000 символов без пробелов.
Яндекс деньги / Сбербанк. Без задержек, после проверки на соответствие требованиям
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