СЕО копирайтинг на строительную тематику (5 статей)

КопирайтингЗавершен3 заявки220 просмотров
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Общие требования

Копирайт / Сео

Сроки: 1 день на статью

Требуется всего 5 статей строительной тематики (ЖБИ)

Объём текста: 2500 символов.

• Заголовок текста должен содержать ключевую фразу.

• Первое слово первого абзаца должно начинаться с ключевого слова.

• Две и более ключевых фраз не должны идти друг за другом

• Ключевые слова выделяются жирным.

• Текст должен быть кратким и понятным. Текст имеет коммерческий

посылом, с призывом купить товар/услугу у данной компании. Не нужно

описывать историю его создания или полное, научное описании из

Википедии. Так же не стоит перечислять все организации торгующих ими.

• Используйте понятную структуру с разбивками на подзаголовки.

Пример:

Краткое описание

Преимущества товара

Характеристики товара

Области применения товар

Рекомендации на что обратить внимание при покупке

• Текст должен быть уникальным, грамотным.  Проверка http://text.ru/ не менее 95%

• К тексту так же должны быть грамотно составлены title и description

• Заспамленность: 40-59%. Вода до 15%. Проверка: http://text.ru/seo/

Техническое задание и темы (ключевые слова) будут предоставлены потенциальному исполнителю.

Оплата: 100 рублей - 1000 символов без пробелов.

Яндекс деньги / Сбербанк. Без задержек, после проверки на соответствие требованиям

6 лет назад
van74
Иван 
29 летАрмения
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
helga_1985
38 летМолдова
11 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
6 лет назад
$19
5 дней
Ольга хороший специалист. Ценю наше с ней сотрудничество. Все в срок и по приемлемой цене. Работаем дальше!
Иван замечательный заказчик, с которым сотрудничаем уже не первый раз. Благодарю за доверие!
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