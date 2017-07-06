Написать 3-5 статей на мед тему

Доброго дня! Для сайта по мед технике нужны статьи следующего характера:

- Активаторы воды

- Приборы - тонометры, важность отслеживать давление

- Солнышко - кварцеватели бытовые.

Каждая статья в районе 1.8 К знаков без учета пробелов.

Итого не более 6 тыс знаков.

Процент уникальности по text.ru около 88%

После написания этих если все будет хорошо можно будет еще 2 статьи написать подобного характера.