Обзорные статьи для сайтов

[b]Общие требования[/b] Копирайт / Сео [b]Сроки:[/b] 1 день на статью Требуется всего 5 статей строительной тематики (ЖБИ) Объём текста: 2500 символов. • Заголовок текста должен содержать ключевую фразу. • Первое слово первого абзаца должно начинаться с ключевого слова. • ...
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Обзорные статьи копирайт по 2500-3500 знаков для различных сайтов. По одной статье на каждый сайт.
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