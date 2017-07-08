Написать пользовательскую рецензию на сайт

Есть сайт-одностраничник по продаже детского термобелья

Необходимо зайти на него, и описать все недочеты а также пожелания к улучшению с точки зрения потенциального покупателя

За отзыв/рецензию плачу 30 руб. Выберу до 10 исполнителей, автору наиболее ёмкого дополнительно 100 руб.

Объем значения не имеет, но отзыв должен быть мало-мальски информативным