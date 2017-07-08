Написать пользовательскую рецензию на сайт

Обзорные статьи копирайт по 2500-3500 знаков для различных сайтов. По одной статье на каждый сайт. В списке ниже указаны: Название сайта ~ ссылка на сайт ~ ключевые для статьи. • FLEX русский сайт электроинструмента Флекс - [url=http://flex-instrument.ru]flex-instrument.ru[/url] ...
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Есть сайт-одностраничник по продаже детского термобелья
Необходимо зайти на него, и описать все недочеты а также пожелания к улучшению с точки зрения потенциального покупателя
За отзыв/рецензию плачу 30 руб. Выберу до 10 исполнителей, автору наиболее ёмкого дополнительно 100 руб.
Объем значения не имеет, но отзыв должен быть мало-мальски информативным
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