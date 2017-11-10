Просто и со вкусом

Привет!

С радостью напишу для вас

СТИХИ:

- ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ, - ПЕРЕДЕЛКУ ПЕСНИ,

- РЕКЛАМНЫЕ.

Напишу для вас персональные СТИХИ НА ЗАКАЗ или ПЕРЕДЕЛКУ ПЕСНИ по вашей информации, с учетом ваших пожеланий.

Вы также можете заказать у меня РЕКЛАМНЫЕ СТИХИ. С ними ваш товар или услугу точно запомнят!)

Опыт, качество, порядочность.

Пишите прямо сейчас!