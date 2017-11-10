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Напишу для вас персональные СТИХИ НА ЗАКАЗ или ПЕРЕДЕЛКУ ПЕСНИ по вашей информации, с учетом ваших пожеланий.
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
5 лет назад
Очень рекомендую!работа выполнена отлично!даже раньше срока)майя творчески и креативно подходит к работе,полностью погружается в процесс!
Ответный отзыв
Было интересно выполнить столь творческое задание. Кристина - позитивный заказчик. С оплатой все в порядке. Рекомендую.
$8
9 баллов
6 лет назад
Работа была выполнена за минимальный срок.
Ответный отзыв
Была предоставлена необходимая для работы информация, всегда оперативная связь, сделана предоплата.
$25
10 баллов
6 лет назад
Великолепная работа! Майя творчески подошла к вопросу, очень рекомендую!
Ответный отзыв
Отличная постановка задачи и коммуникация. Оплата в срок. Рекомендую.
$30
10 баллов
6 лет назад
Здоровские аннотации у Майи получаются!
Ответный отзыв
Белояр, спасибо, что доверили заказ мне. С огромной радостью работала над таким творческим заданием. Здорово было погрузиться в язык русской народной сказки. Коммуникация и оплата: всё отлично.
$18
10 баллов
6 лет назад
Майя отлично справилась с работой. Мы ее не только рекомендуем, но и сами планируем повторно обращаться к ее услугам!
Ответный отзыв
Спасибо, Муртахан! Рада, что Вам понравилась моя работа. Конструктивное сотрудничество и оплата в срок. Успехов Вашей компании!
Продающие тексты
6 отзывов
от $8
от 2 дней
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
2 отзыва
от $8
от 2 дней
нет рейтинга