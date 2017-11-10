Mari79

Майя Mari79

 
44 годаРоссия/Астрахань
7 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Просто и со вкусом

Привет!

С радостью напишу для вас

СТИХИ:

- ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ, - ПЕРЕДЕЛКУ ПЕСНИ,

- РЕКЛАМНЫЕ.

Напишу для вас персональные СТИХИ НА ЗАКАЗ или ПЕРЕДЕЛКУ ПЕСНИ по вашей информации, с учетом ваших пожеланий.

Вы также можете заказать у меня РЕКЛАМНЫЕ СТИХИ. С ними ваш товар или услугу точно запомнят!)

Опыт, качество, порядочность.

Пишите прямо сейчас!

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$10
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Отзывы заказчиков
Kris_lushina
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Нужен текст о роли книг в нашей жизни
Очень рекомендую!работа выполнена отлично!даже раньше срока)майя творчески и креативно подходит к работе,полностью погружается в процесс!
Было интересно выполнить столь творческое задание. Кристина - позитивный заказчик. С оплатой все в порядке. Рекомендую.
Ответный отзыв
ViralKings
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$8
9 баллов
6 лет назад
Продающий текст
Работа была выполнена за минимальный срок.
Была предоставлена необходимая для работы информация, всегда оперативная связь, сделана предоплата.
Ответный отзыв
abm
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Придумать тексты для презентация
Великолепная работа! Майя творчески подошла к вопросу, очень рекомендую!
Отличная постановка задачи и коммуникация. Оплата в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
poryadok2017
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Аннотации к трём картинкам-образам.
Здоровские аннотации у Майи получаются!
Белояр, спасибо, что доверили заказ мне. С огромной радостью работала над таким творческим заданием. Здорово было погрузиться в язык русской народной сказки. Коммуникация и оплата: всё отлично.
Ответный отзыв
B_U_T_C_H
Муртахан 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
$18
10 баллов
6 лет назад
Рекламный ролик для радио
Майя отлично справилась с работой. Мы ее не только рекомендуем, но и сами планируем повторно обращаться к ее услугам!
Спасибо, Муртахан! Рада, что Вам понравилась моя работа. Конструктивное сотрудничество и оплата в срок. Успехов Вашей компании!
Ответный отзыв
Продающие тексты
6 отзывов
от $8
от 2 дней
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
2 отзыва
от $8
от 2 дней
нет рейтинга