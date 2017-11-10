Аннотации к трём картинкам-образам.

Доброго всем здравия!

Эдак есть три картинки-образа. Они показывают что я применяю в своей работе (программирование веб сайтов):

1. Порядочность - означает что я делаю проект гармоничным и слаженным.

2. Воля - означает действие приводящее к итогу, вопреки всему.

3. Итог - знаю чего хочет клиент.

Эдак бы к картинкам-образам сказочную аннотацию (раскрывающую суть) для размещения в инстаграмм. Кто может реализовать?