Аннотации к трём картинкам-образам.

  1. Биржа фриланса
  2. Стихи, Песни и Проза
Завершен3 заявки196 просмотров

Доброго всем здравия!

Эдак есть три картинки-образа. Они показывают что я применяю в своей работе (программирование веб сайтов):

1. Порядочность - означает что я делаю проект гармоничным и слаженным.

2. Воля - означает действие приводящее к итогу, вопреки всему.

3. Итог - знаю чего хочет клиент.

Эдак бы к картинкам-образам сказочную аннотацию (раскрывающую суть) для размещения в инстаграмм. Кто может реализовать?

8 лет назад
poryadok2017
Белояръ 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Mari79
Майя 
46 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$30
5 дней
Здоровские аннотации у Майи получаются!
Белояр, спасибо, что доверили заказ мне. С огромной радостью работала над таким творческим заданием. Здорово было погрузиться в язык русской народной сказки. Коммуникация и оплата: всё отлично.

Заявки фрилансеров

Mari79
Майя 
46 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад