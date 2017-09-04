Написать книгу по криптовалютам по заданной структуре

Для наших внутренних нужд нужно написать книгу по теме инвестирования в криптовалюты, по заданной структуре.

Объем около 100 страниц, структура книги около 30 разделов.

Необходимо первичное понимание криптовалют (Bitcoin, Ethereum и др) и криптовалютных бирж.

Нужен простоя и понятный, но в то же время грамотный и согласованный язык.

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