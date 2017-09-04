Нужно перевести профиль linkedin. В разделе опыт работы и навыки. Сохранить структуру и деловой стиль. Ссылка: https://www.linkedin.com/in/edvard-iritsyan/
Написать книгу по криптовалютам по заданной структуре
Для наших внутренних нужд нужно написать книгу по теме инвестирования в криптовалюты, по заданной структуре.
Объем около 100 страниц, структура книги около 30 разделов.
Необходимо первичное понимание криптовалют (Bitcoin, Ethereum и др) и криптовалютных бирж.
Нужен простоя и понятный, но в то же время грамотный и согласованный язык.
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